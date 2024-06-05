Сырский заявил о сложной для ВСУ ситуации на фронте

«Ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий», — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Украинский военный указал на трудности в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону ВСУ с двух направлений.
Сырский также утверждает, что ВС России продолжают наступать на Кураховском, Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Харьковском направлениях.
В начале мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение ВСУ таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
Продвижение в Харьковской области
С начала прошлого месяца группировка войск «Север» активно продвигается в глубину обороны противника в регионе и освободила уже несколько населенных пунктов. В конце мая бойцы взяли село Ивановка.
Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем Вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона.
Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на «более выгодные позиции», то есть отступить.