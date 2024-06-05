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Их искали двое суток: в Башкирии свернули поиски пропавших мальчика и девочку

В Башкирии завершились поиски несовершеннолетних мальчика и девочки.

Сегодня днем, 5 июня, в Уфимском районе Башкирии завершились поиски несовершеннолетних мальчика и девочки. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Подростки 13 и 16 лет ушли из дома в селе Михайловка 4 июня, и их местонахождение было неизвестно долгое время. К счастью, пару минут назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдены, живы! — коротко сообщили добровольцы.

Где все это время находились дети — не уточняется.