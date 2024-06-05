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Девушка на мотоцикле врезалась в мусоровоз в Минске

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист пострадала в ДТП с мусоровозом в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня днем 20-летняя водитель мотоцикла двигалась по улице Всехсвятской. При заезде на МКАД она не уступила дорогу мусоровозу, который имел преимущество. В результате столкновения девушка серьезно пострадала и с многочисленными травмами доставлена в больницу.

Следователь, специалисты ГКСЭ и сотрудники ГАИ работают на месте происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Очевидцев ДТП просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: (8017) 389−55−55 и (8029) 159−08−35.-0-