Девушка на мотоцикле врезалась в мусоровоз в Минске

Сегодня днем 20-летняя водитель мотоцикла двигалась по улице Всехсвятской. При заезде на МКАД она не уступила дорогу мусоровозу, который имел преимущество. В результате столкновения девушка серьезно пострадала и с многочисленными травмами доставлена в больницу.



Следователь, специалисты ГКСЭ и сотрудники ГАИ работают на месте происшествия. Все обстоятельства аварии устанавливаются.



Очевидцев ДТП просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: (8017) 389−55−55 и (8029) 159−08−35.-0-