В зоне СВО погиб 44-летний военнослужащий из Прикамья Вячеслав Гусев

Военнослужащий Вячеслав Гусев, награждённый ранее Орденом Мужества, погиб в зоне СВО, сообщили в администрации Юрлинского округа.
Мужчине было 44 года.
«Орденом Мужества Вячеслава Гусева наградили в январе 2024 года. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорят в администрации округа.
Когда пройдёт прощание с военнослужащим, обещают сообщить позже.
Напомним, 6 июня во дворце культуры завода «Урал» Соликамского округа простятся с Дмитрием Петуховым, погибшим в СВО. Он родился в 2003 году, окончил техникум. Был награждён Орденом Мужества.