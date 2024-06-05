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В зоне СВО погиб 44-летний военнослужащий из Прикамья Вячеслав Гусев

Ранее бойца наградили Орденом Мужества.

Военнослужащий Вячеслав Гусев, награждённый ранее Орденом Мужества, погиб в зоне СВО, сообщили в администрации Юрлинского округа.

Мужчине было 44 года.

«Орденом Мужества Вячеслава Гусева наградили в январе 2024 года. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорят в администрации округа.

Когда пройдёт прощание с военнослужащим, обещают сообщить позже.

Напомним, 6 июня во дворце культуры завода «Урал» Соликамского округа простятся с Дмитрием Петуховым, погибшим в СВО. Он родился в 2003 году, окончил техникум. Был награждён Орденом Мужества.