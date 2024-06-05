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В Барановичах пьяный муж угрожал убийством беременной жене

В Барановичах пьяный мужчина накинулся на беременную жену.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах пьяный мужчина угрожал убийством беременной жене. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.

Из материалов дела следует, что пьяный мужчина в момент конфликта со своей беременной женой схватил ее рукой за шею и начал душить. Он также высказывал угрозы убийством. Удалось установить, что ранее фигурант уже совершал в отношении супруги противоправные действия, злоупотреблял алкоголем. Но женщина не обращалась с заявлением в ОВД.

Отмечается, что и сейчас пострадавшая, боясь мести со стороны мужа, отказалась от написания заявления о привлечении его к уголовной ответственности. Но прокурор завел уголовное дело, несмотря на то, что такое заявление отсутствовало.