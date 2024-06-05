В Барановичах пьяный муж угрожал убийством беременной жене

Из материалов дела следует, что пьяный мужчина в момент конфликта со своей беременной женой схватил ее рукой за шею и начал душить. Он также высказывал угрозы убийством. Удалось установить, что ранее фигурант уже совершал в отношении супруги противоправные действия, злоупотреблял алкоголем. Но женщина не обращалась с заявлением в ОВД.