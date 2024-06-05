Два жителя Аксу загремели на восемь лет в тюрьму за шантаж

С мая 2021 года до 13 июля 2023 года Б. и К. в городе Аксу вымогали у гражданки Г. 23,9 млн тенге под угрозами распространения позорящих ее сведений. Вина Б. и К. доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами. Б. вину признал частично, а К. не признал.