Два жителя Аксу загремели на восемь лет в тюрьму за шантаж

Суд установил:
С мая 2021 года до 13 июля 2023 года Б. и К. в городе Аксу вымогали у гражданки Г. 23,9 млн тенге под угрозами распространения позорящих ее сведений. Вина Б. и К. доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами. Б. вину признал частично, а К. не признал.
Решение суда:
Суд с учетом того, что Б. ранее не судим и положительно характеризуются, частично признал вину, а К. ранее не судим и имеет молодой возраст назначил наказание в виде лишение свободы сроком на восемь лет каждому. В доход государства конфискованы используемые при совершении преступления мобильные телефоны. Иск удовлетворен в полном объеме на общую сумму свыше 27 млн тенге.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось о другом вымогательстве. В Астане приговорен к 10 годам лишения свободы мошенник, требовавший свыше 180 млн долларов США у представителя иностранной компании.