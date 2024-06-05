Суд в Москве отправил стримершу в колонию за фейки об армии

Бажутову признали виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Ее также лишили права заниматься администрированием сайтов или соцсетей в интернете на три года.