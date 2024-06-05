На информацию о деле против брата Салтанат Нукеновой ответили в МВД

Как сообщили в пресс-службе МВД, дело возбуждено по факту ложной информации на основании обращения стороны Бишимбаева, проводится проверка в рамках уголовного дела. При этом статус Айтбека Амангельды в деле не уточняется. Сам брат Салтанат Нукеновой отмечает, что ничего не знает об уголовном деле. Он направил официальный запрос в МВД.
«Я сделал официальный запрос в МВД, но там срок ответа 26 июня 2024 года. Пока со мной никто не связывался и что там происходит и с кем — я не в курсе», — рассказал Айтбек Амангельды корреспонденту Tengrinews.kz.
Отметим, ранее в сети появилась информация о том, что в отношении Айтбека Амангельды якобы возбуждено уголовное дело. Детали не уточнялись.
Напомним, 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Суд признал Куандыка Бишимбаева виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.