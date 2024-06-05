Вашингтон
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде людей эвакуировали из-за пожара в общежитии

В одной из комнат пятиэтажки загорелись вещи.

Источник: МЧС РФ

В разгар дня в среду, 5 июня, в Волгограде пожарные машины примчались на вызов на улицу Быстрова в Кировском районе. В доме № 84, который является общежитием, загорелись вещи в одной из комнат. Пожар охватил 20 квадратных метров площади, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар в пятиэтажке, которая признана аварийной, потушили за час. Причина возгорания пока не установлена, о пострадавших и погибших не сообщается.

В разгар сильной жары в ГУ МЧС по Волгоградской области просят быть весьма осторожными с огнем, особенно на природе. Не бросать окурки и спички, стеклянные бутылки и не разводить костры.

МЧС