В Волгограде людей эвакуировали из-за пожара в общежитии

В разгар дня в среду, 5 июня, в Волгограде пожарные машины примчались на вызов на улицу Быстрова в Кировском районе. В доме № 84, который является общежитием, загорелись вещи в одной из комнат. Пожар охватил 20 квадратных метров площади, сообщает ГУ МЧС по региону.