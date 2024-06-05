В Волгограде людей эвакуировали из-за пожара в общежитии

В разгар дня в среду, 5 июня, в Волгограде пожарные машины примчались на вызов на улицу Быстрова в Кировском районе. В доме № 84, который является общежитием, загорелись вещи в одной из комнат. Пожар охватил 20 квадратных метров площади, сообщает ГУ МЧС по региону.
Пожар в пятиэтажке, которая признана аварийной, потушили за час. Причина возгорания пока не установлена, о пострадавших и погибших не сообщается.
В разгар сильной жары в ГУ МЧС по Волгоградской области просят быть весьма осторожными с огнем, особенно на природе. Не бросать окурки и спички, стеклянные бутылки и не разводить костры.