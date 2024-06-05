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В Гродно нашли боеприпасы в стенах старого здания

Во время строительно-монтажных работ в одном из старых зданий Гродно обнаружили боеприпасы, сообщает Госкомитет судебных экспертиз (ГКСЭ).

О подозрительных предметах местному управлению внутренних дел сообщили сотрудники строительной организации, которые работали в здании.

Сотрудники милиции прибыли на место, изъяли предметы и направили их на судебную баллистическую экспертизу в ГКСЭ.

Результаты исследования показали, что это боеприпасы, предназначенные для использования в ручном стрелковом нарезном огнестрельном оружии.

Также был найден магазин к 5,45-миллиметровому автомату Калашникова.

Специалисты установили, что патроны пригодны для стрельбы.

По факту находки органами проводится проверка.

Судебные эксперты напоминают, что в случае таких находок, нужно сразу же сообщить об этом сотрудникам правоохранительных органов. При этом они не советуют брать подобные предметы в руки или приносить домой, так как они могут быть опасны для здоровья и жизни.