В Гродно нашли боеприпасы в стенах старого здания

О подозрительных предметах местному управлению внутренних дел сообщили сотрудники строительной организации, которые работали в здании.
Сотрудники милиции прибыли на место, изъяли предметы и направили их на судебную баллистическую экспертизу в ГКСЭ.
Результаты исследования показали, что это боеприпасы, предназначенные для использования в ручном стрелковом нарезном огнестрельном оружии.
Также был найден магазин к 5,45-миллиметровому автомату Калашникова.
Специалисты установили, что патроны пригодны для стрельбы.
По факту находки органами проводится проверка.
Судебные эксперты напоминают, что в случае таких находок, нужно сразу же сообщить об этом сотрудникам правоохранительных органов. При этом они не советуют брать подобные предметы в руки или приносить домой, так как они могут быть опасны для здоровья и жизни.