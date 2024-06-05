Кадры спасения сельчан из-за поднятия уровня воды в реке Жайык попали на видео

«В Махамбетском районе наблюдается снижение уровня воды в реке Жайык, на сегодняшний день уровень воды составляет 1004 см. Подтопления жилых домов и объектов в селе Талдыколь нет. Частично в свои дома возвращаются жители, которые были размещены в эвакопункте г. Атырау», — рассказали в МЧС.