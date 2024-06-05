Наемники устроили стрельбу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило подполье

По его словам, речь идет об англоязычных и франкоязычных военных, которые отдыхали в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Как уточняется, после словесной перепалки наемники вышли на улицу, а затем конфликт перерос в острую фазу. В частности, очевидцы услышали несколько выстрелов.