Наемники устроили стрельбу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило подполье

«В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет об англоязычных и франкоязычных военных, которые отдыхали в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Как уточняется, после словесной перепалки наемники вышли на улицу, а затем конфликт перерос в острую фазу. В частности, очевидцы услышали несколько выстрелов.
В итоге четырех иностранцев увезли с места происшествия на каретах скорой помощи с ранениями различной степени тяжести.