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Наемники устроили стрельбу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило подполье

ГЕНИЧЕСК, 5 июн — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, устроили конфликт со стрельбой в Херсоне, сообщил РИА Новости представитель подполья.

Источник: AP 2023

«В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет об англоязычных и франкоязычных военных, которые отдыхали в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Как уточняется, после словесной перепалки наемники вышли на улицу, а затем конфликт перерос в острую фазу. В частности, очевидцы услышали несколько выстрелов.

В итоге четырех иностранцев увезли с места происшествия на каретах скорой помощи с ранениями различной степени тяжести.