Агрессивный астанчанин разбил лобовое стекло маршрутного автобуса

По информации суда, 4 июня мужчина, находясь возле ТРЦ «Азия Парк», умышленно повредил чужое имущество, ударив ладонью переднее лобовое стекло автобуса маршрутом № 32, разбил стекло.
«Виновность З. в совершении административного правонарушения нашло свое подтверждение в судебном заседании, подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении, показаниями участников процесса, рапортом инспектора полиции и видеозаписью с места правонарушения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что смягчающими ответственность обстоятельствами суд признал признание вины, отсутствие тяжких последствий и совершение правонарушения впервые.
«Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Постановлением суда З. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.147−1 КоАП и подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП (73 840 тенге). Постановление не вступило в законную силу», — заключили в суде.
Ранее сообщалось о другом инцидент. В Астане пассажир общественного транспорта на просьбу предъявить контролеру оплату распылил газовый баллончик.