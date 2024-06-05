Агрессивный астанчанин разбил лобовое стекло маршрутного автобуса

«Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Постановлением суда З. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.147−1 КоАП и подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП (73 840 тенге). Постановление не вступило в законную силу», — заключили в суде.