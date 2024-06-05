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Агрессивный астанчанин разбил лобовое стекло маршрутного автобуса

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны 5 июня оштрафовал мужчину, который разбил лобовое стекло общественного транспорта маршрутом № 32, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации суда, 4 июня мужчина, находясь возле ТРЦ «Азия Парк», умышленно повредил чужое имущество, ударив ладонью переднее лобовое стекло автобуса маршрутом № 32, разбил стекло.

«Виновность З. в совершении административного правонарушения нашло свое подтверждение в судебном заседании, подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении, показаниями участников процесса, рапортом инспектора полиции и видеозаписью с места правонарушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что смягчающими ответственность обстоятельствами суд признал признание вины, отсутствие тяжких последствий и совершение правонарушения впервые.

«Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Постановлением суда З. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.147−1 КоАП и подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП (73 840 тенге). Постановление не вступило в законную силу», — заключили в суде.

Ранее сообщалось о другом инцидент. В Астане пассажир общественного транспорта на просьбу предъявить контролеру оплату распылил газовый баллончик.