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В Гродно спасли лебедя, врезавшегося в троллейбусные провода

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасли лебедя, врезавшегося в троллейбусные провода. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел по ул. Поповича. Птица по непонятной причине врезалась в троллейбусные провода и упала. На помощь пришли сотрудники МЧС, которые доставили лебедя в зоопарк.

По оценкам специалистов Гродненского зоологического парка, в результате столкновения, лебедь получил незначительные травмы крыльев и левого глаза. Было ли поражение электрическим током, пока неясно. В зоопарке пояснили, что последствия такого поражения могут проявиться спустя некоторое время. Сейчас с птицей проводится противовоспалительная и противошоковая терапия. В назначениях пернатого пациента — усиленное питание. Предположительно, через 2−3 недели лебедь поправится и благополучно вернется в дикую природу.