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В Самаркандской области женщина в отместку мужу пыталась задушить ребенка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самаркандской области местная жительница пыталась задушить своего малолетнего сына в отместку мужу, который работает за границей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации областного УВД, 32-летняя жительница Каттакургана в ходе видеозвонка поссорилась с мужем и потому начала душить их общего сына.

Правоохранительные органы расследуют ситуацию. Ребенок находится под присмотром специалистов.