В Самаркандской области женщина в отместку мужу пыталась задушить ребенка

По информации областного УВД, 32-летняя жительница Каттакургана в ходе видеозвонка поссорилась с мужем и потому начала душить их общего сына.
Правоохранительные органы расследуют ситуацию. Ребенок находится под присмотром специалистов.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самаркандской области местная жительница пыталась задушить своего малолетнего сына в отместку мужу, который работает за границей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
По информации областного УВД, 32-летняя жительница Каттакургана в ходе видеозвонка поссорилась с мужем и потому начала душить их общего сына.
Правоохранительные органы расследуют ситуацию. Ребенок находится под присмотром специалистов.