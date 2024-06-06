Семь раз звонил другу, который столкнул его в колодец? Почему смерть водителя грузовика в Перми выглядит странно

— Геннадий говорит, что около полуночи они вернулись на стоянку, он пошел к себе в машину спать, а сел ли в машину Гриша, он не помнит, — рассказывала тогда Екатерина. — Утром Геннадий поехал развозить товар, как ни в чем не бывало, даже не заметил, что Гришина машина стоит открытая и заведенная. При этом в 2 часа ночи Гриша звонил ему 7 раз, у меня есть распечатка звонков, но тот не брал трубку. Видимо, у мужа что-то стряслось, и ему была нужна помощь.