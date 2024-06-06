Семь раз звонил другу, который столкнул его в колодец? Почему смерть водителя грузовика в Перми выглядит странно

Три недели в Перми искали пропавшего водителя грузовика из Свердловской области 42-летнего Григория Якимова. Нашли мертвым. Тело мужчины лежало в колодце вверх ногами. Сам колодец был закрыт пластмассовой крышкой. Все указывало на то, что Григорий стал жертвой преступления.
Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался земляк Григория и его коллега — 36-летний Геннадий. Однако то, как следователи объясняют смерть Григория, вызывает массу вопросов, как у наших читателей, так и у нас самих. Что же все-таки произошло в ту роковую ночь?
Машина открыта, внутри — никого
Напомним обстоятельства исчезновения Григория Якимова, который работал водителем грузовика в одной крупной компании. Водители этой компании, обычно, получив товар в каком-нибудь населенном пункте, парковались на стоянке грузовиков на Героев Хасана, 120, ночевали там, а под утро развозили товар по точкам. Так произошло и 8 мая.
Гражданская жена Григория рассказывала, что за все время, что Григорий работает в грузоперевозках, он никогда не пропадал. Фото предоставлено друзьями погибшего.
— Около шести вечера 8 мая мы все приехали на стоянку, а днем 9 мая мне позвонили начальники и сказали, что одна машина не выехала, попросили доехать до места и посмотреть. На месте выяснилось, что автомобиль стоит, двери открыты, двигатель работает, а водителя нигде нет. При этом все документы и банковские карты были в салоне. На связь мужчина до сих пор не выходит, — рассказывал «Комсомолке» на следующий день после исчезновения Григория Якимова один из его коллег Виктор.
Так, с 9 мая начались поиски Григория. Сначала его искали полицейские, а вскоре подключились волонтеры. Несколько раз в Пермь из Свердловской области приезжала и гражданская жена пропавшего Екатерина. Она рассказала, что по камерам наблюдения удалось выяснить, что в тот вечер Григорий вместе со своим коллегой Геннадием ходил в кафе недалеко от автостоянки. Там у мужчин возник конфликт с администратором, но все удалось уладить и водители ушли.
— Геннадий говорит, что около полуночи они вернулись на стоянку, он пошел к себе в машину спать, а сел ли в машину Гриша, он не помнит, — рассказывала тогда Екатерина. — Утром Геннадий поехал развозить товар, как ни в чем не бывало, даже не заметил, что Гришина машина стоит открытая и заведенная. При этом в 2 часа ночи Гриша звонил ему 7 раз, у меня есть распечатка звонков, но тот не брал трубку. Видимо, у мужа что-то стряслось, и ему была нужна помощь.
Было что скрывать?
При этом Екатерина отмечала странное поведение Геннадия. Во-первых, раньше провалами в памяти он не страдал, даже если изрядно пил накануне. Во-вторых, женщина не могла понять, как можно уехать развозить товар, не поздоровавшись со своим коллегой, с которым ты отдыхал накануне. Ну и в-третьих, наверняка утром Геннадий видел, что ночью ему не раз названивал Григорий. Поэтому стандартной реакцией Геннадия было бы не просто перезвонить коллеге, а подойти и узнать, что стряслось, ведь машины стоят на одной стоянке.
Но, проснувшись, Геннадий сразу уехал развозить товар. Объяснить его поведение можно было только одним — ему было что скрывать. Именно Геннадия сейчас подозревают в причастности к смерти Григория.
«В ночное время 9 мая потерпевший совместно со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышли из помещения кафе и прошли в лесной массив, расположенный в Свердловском районе города Перми. В лесном массиве между мужчиной и его знакомым произошел конфликт, переросший в борьбу, в ходе которой потерпевший упал в открытый канализационный колодец. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В ближайшее время следователями ему будет предъявлено обвинение», — так звучит официальный комментарий СУ СКР по Пермскому краю.
А теперь поговорим о несостыковках.
Зачем пошли в лес?
Лесной массив, где боролись водители, находится в 150−200 метрах от кафе, где они отдыхали. Но просто так пройти к этому месту не получится. Во-первых, тропа, которая туда ведет, разделяется надвое, то есть, чтобы оказаться в том самом месте, нужно свернуть с основной тропы и целенаправленно идти именно туда. Во-вторых, нужно перейти железнодорожный переезд и в-третьих, преодолеть насыпь в несколько метров.
Возникает вопрос: зачем водители пошли в такое труднодоступное место? Сходить в туалет можно на стоянке. Специально, чтобы побороться? Сомнительно, ведь наверняка по пути у любого нормально человека пройдет злость и любое желание драться. Да и вспышка ярости обычно происходит здесь и сейчас. Кроме этого, по пути к месту было несколько открытых колодцев, и легко можно было провалиться в них по дороге.
Лежал ногами вверх, а колодец был закрыт крышкой
О том, в каком положении было тело Григория, «Комсомолке» рассказал очевидец. Также он рассказал, что колодец был закрыт пластмассовой крышкой. Достоверно утверждать ни то, ни другое мы не можем. Но если предположить, что Григорий действительно лежал в колодце вверх ногами, то нужно сильно постараться, чтобы после борьбы человек упал в колодец вниз головой. Ну, а закрытая крышка говорит сама за себя.
Чтобы понять, зачем Григорий звонил Геннадию, нужно знать время его смерти, но у нас такой информации пока нет. Сами звонки, как мы знаем со слов Екатерины, были сделаны 9 мая около 2.00 — один за другим с разницей в несколько минут. Получается, либо Григорию действительно нужна была помощь, а Геннадия не было рядом, либо Геннадий сделал себе алиби, позвонив несколько раз с телефона Григория, когда тот уже не мог сопротивляться.
Мера пресечения
Согласно закону, после задержания любого подозреваемого помещают в ИВС, где он может находиться не более трех суток. Далее следователь выходит в суд, чтобы избрать ему меру пресечения. Суд решает, либо отправить подозреваемого под домашний арест, либо заключить под стражу — в СИЗО. Прошло пять суток, но в суд материалы об избрании меры пресечения Геннадию так и не поступили. Есть и еще один вариант — следователь сам, без суда может принять решение и отпустить подозреваемого под подписку о невыезде. Именно так он и сделал.
— В этом деле есть несостыковки. Непонятно, сам ли погибший упал, либо его намеренно столкнули, либо это произошло ненамеренно во время борьбы. Как это квалифицировать, как смерть по неосторожности, как убийство. Или здесь вообще нет криминала. Пока конкретики нет. Уголовное дело возбуждено только по факту исчезновения мужчины еще 21 мая. Подозреваемому никакого обвинения не предъявлено, он отпущен под подписку о невыезде, — говорит «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией.