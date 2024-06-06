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Собачники-курильщики напали на омичку на набережной

Комментаторы в соцсетях предполагают, что не всё так очевидно.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 5 июня, в паблике «Омск Live» появилась история омички. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что пострадала из-за любви к здоровому образу жизни.

«Занималась спортом на Иртышской Набережной, сели мужчина и женщина с 2 собаками на рядом стоящую лавку и стали курить», — рассказала автор поста.

Омичка попросила новых соседей отойти и курить в другом месте, поскольку дышать дымом во время занятий спортом не очень приятно. Однако те, по её словам, в ответ произнесли несколько грубых слов и начали физическую агрессию.

«Подошли ко мне, мужчина схватил меня за рукав, облил водой, женщина оскорбляла, кинулась и поцарапала мне лицо, собаки лаяли, они их натравливали», — продолжает омичка.

Некоторые из комментариев под постом, впрочем, ставят эту версию под сомнение, ведь к записи не приложено видео, на котором можно было бы увидеть происходящее — только одно фото, лица героев которого замазаны.

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