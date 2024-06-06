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Пермячка заплатит 75 тысяч рублей за ДТП, из-за которого встали трамваи

Из-за аварии произошел простой 35 трамваев продолжительностью более часа.

Источник: Комсомольская правда

Мотовилихинский районный суд взыскал с пермячки около 75 тысяч рублей за ДТП, из-за которого встали трамваи в центре города. Как сообщает пресс-служба суда, авария произошла в марте прошлого года на улице Разгуляевской. Автоледи выехала на трамвайные пути встречного направления и столкнулась с трамваем маршрута № 4.

Из-за дорожного происшествия встали 35 вагонов. Движение остановилось на час с лишним. В «Пермгорэлектротрансе» посчитали, что убытки из-за простоя трамваев составили около 74,6 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев иск муниципального предприятия, удовлетворил его. С виновницы ДТП взыскали за простой трамваев 75 тысяч рублей. Также она должна выплатить госпошлину в размере 2,4 тысячи рублей.