Пермячка заплатит 75 тысяч рублей за ДТП, из-за которого встали трамваи

Мотовилихинский районный суд взыскал с пермячки около 75 тысяч рублей за ДТП, из-за которого встали трамваи в центре города. Как сообщает пресс-служба суда, авария произошла в марте прошлого года на улице Разгуляевской. Автоледи выехала на трамвайные пути встречного направления и столкнулась с трамваем маршрута № 4.