Выходец из Донбасса арестован во Франции по подозрению в подготовке теракта

Прибывшие на место происшествия пожарные доставили пострадавшего в больницу. Сегодня, 5 июня, мужчина был арестован на больничной койке сотрудниками контрразведки DGSI по подозрению в подготовке террористических актов.
Родившийся в русскоязычном Донбассе подозреваемый воевал на стороне российской армии. Затем он уехал по своему украинскому паспорту на Запад. Задержанный уверял, что в его руках взорвалась батарейка от мобильного телефона, которую он пытался починить. Однако, в его гостиничном номере следователи обнаружили аммиачную селитру, деньги, несколько фальшивых паспортов, а также стрелковое оружие.
По предварительной информации, подозреваемый пытался изготовить несколько взрывных устройств, чтобы уничтожать французскую военную технику, предназначенную для украинской армии. Особую тревогу следователей вызвало то, что взрыв и задержание потенциального злоумышленника произошли в непосредственной близости от главного международного аэропорта Франции.