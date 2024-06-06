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Выходец из Донбасса арестован во Франции по подозрению в подготовке теракта

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (Pnat) сообщила, что вечером 3 июня 26-летний мужчина с российским и украинским гражданствами получил ожоги в результате взрыва. Как сообщают информационные агентства Франции, взрыв произошел в комнате отеля, находящегося в пригороде Парижа городе Руасси-ан-Франс (департамент Валь-д’Уаз) вблизи международного аэропорта имени Шарля де Голля.

Источник: Reuters

Прибывшие на место происшествия пожарные доставили пострадавшего в больницу. Сегодня, 5 июня, мужчина был арестован на больничной койке сотрудниками контрразведки DGSI по подозрению в подготовке террористических актов.

Родившийся в русскоязычном Донбассе подозреваемый воевал на стороне российской армии. Затем он уехал по своему украинскому паспорту на Запад. Задержанный уверял, что в его руках взорвалась батарейка от мобильного телефона, которую он пытался починить. Однако, в его гостиничном номере следователи обнаружили аммиачную селитру, деньги, несколько фальшивых паспортов, а также стрелковое оружие.

По предварительной информации, подозреваемый пытался изготовить несколько взрывных устройств, чтобы уничтожать французскую военную технику, предназначенную для украинской армии. Особую тревогу следователей вызвало то, что взрыв и задержание потенциального злоумышленника произошли в непосредственной близости от главного международного аэропорта Франции.