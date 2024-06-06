Выходец из Донбасса арестован во Франции по подозрению в подготовке теракта

Родившийся в русскоязычном Донбассе подозреваемый воевал на стороне российской армии. Затем он уехал по своему украинскому паспорту на Запад. Задержанный уверял, что в его руках взорвалась батарейка от мобильного телефона, которую он пытался починить. Однако, в его гостиничном номере следователи обнаружили аммиачную селитру, деньги, несколько фальшивых паспортов, а также стрелковое оружие.