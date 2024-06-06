AP сообщило о применении Украиной американского оружия по России

Глава государства указал, что украинская сторона давно использует обычное оружие, но что касается дальнобойного, то там выбор цели — за Киевом, а решение, наносить ли удар, за поставщиками ракет, то есть западными странами. Путин предупредил, что на такие поставки Москва может ответить асимметрично.