Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске водитель потерял сознание за рулем. К чему это привело

На ул. Казинца днем 5 июня мужчина потерял сознание за рулем и попал в аварию. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГАИ Минска.

Источник: ГАИ Минска

На ул. Казинца днем 5 июня мужчина потерял сознание за рулем и попал в аварию. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГАИ Минска.

Дорожный инцидент произошел около 15:50. По предварительной информации, 42-летний водитель Renault, потеряв сознание, выехал на встречную полосу движения, столкнулся с Lada, а также повредил другой Renault, припаркованный вдоль проезжей части.

Автомобилист получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска.