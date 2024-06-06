В Минске водитель потерял сознание за рулем. К чему это привело

На ул. Казинца днем 5 июня мужчина потерял сознание за рулем и попал в аварию. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в ГАИ Минска.
Дорожный инцидент произошел около 15:50. По предварительной информации, 42-летний водитель Renault, потеряв сознание, выехал на встречную полосу движения, столкнулся с Lada, а также повредил другой Renault, припаркованный вдоль проезжей части.
Автомобилист получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска.