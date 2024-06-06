На Новошахтинском НПЗ начался пожар из-за атаки БПЛА

Губернатор не уточняет, сколько именно беспилотников атаковали завод. Как сообщает со ссылкой на местных жителей Telegram-канал Shot, в начале второго ночи в городе было слышно сразу несколько громких взрывов. Предположительно, это работала система ПВО. После взрывов очевидцы увидели в районе НПЗ дым и огонь. Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, снятое неподалеку от места происшествия. На кадрах виден большой столп огня в районе НПЗ.