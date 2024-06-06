На Новошахтинском НПЗ начался пожар из-за атаки БПЛА

«По предварительным данным, на НЗНП огонь распространился на площади 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда», — написал позднее Голубев.
Губернатор не уточняет, сколько именно беспилотников атаковали завод. Как сообщает со ссылкой на местных жителей Telegram-канал Shot, в начале второго ночи в городе было слышно сразу несколько громких взрывов. Предположительно, это работала система ПВО. После взрывов очевидцы увидели в районе НПЗ дым и огонь. Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, снятое неподалеку от места происшествия. На кадрах виден большой столп огня в районе НПЗ.
Василий Голубев 02:53 мск сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших при атаке и последующем пожаре нет.
Новошахтинский завод нефтепродуктов уже подвергался атакам украинских беспилотников в марте. Тогда из-за атаки технологические объекты предприятия были остановлены. Еще две атаки на завод произошли в июне 2022 года и мае 2023-го.