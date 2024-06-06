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Собака покусала 8-летнюю девочку во дворе дома в Новосибирске

В МВД проводят проверку.

В Новосибирске собака покусала 8-летнюю девочку. Инцидент произошел вчераб сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

«Собака повалила девочку на асфальт и успела укусить, пока ее не отогнали взрослые. Девочку осмотрели медики и сделали прививку от бешенства», — сказано в сообщении.

В МВД региона сообщили, что по факту нападения будет проведена проверка.

Ранее мы писали, что в Татарском районе Новосибирской области правоохранители взыскали с администрации моральный ущерб за нападение бродячей собаки на ребенка.

Вячеслав Зубарев

несчастный случай