В Хабаровском крае арестован курьер-мошенник, работавший по схеме ДТП

В Хабаровском крае задержан курьер, работавший на мошенников по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Пенсионерка рассказала полицейским, что получила звонок от неизвестной женщины, представившейся врачом. Она сообщила, что ее дочь попала в аварию, и для спасения требуется операция, на которую нужны деньги. Потерпевшая поверила звонившей, собрала сбережения и передала их прибывшему молодому мужчине. Позднее она связалась с дочерью и узнала, что с ней все в порядке.
В результате оперативных мероприятий был установлен злоумышленник, им оказался 30-летний разнорабочий, ранее судимый за имущественные преступления. Он признался, что нашел «работу курьером» через Интернет и забрал у пенсионерки 270 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ «Мошенничество», предусматривающей наказание до 6 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей.