В Хабаровском крае арестован курьер-мошенник, работавший по схеме ДТП

Пенсионерка рассказала полицейским, что получила звонок от неизвестной женщины, представившейся врачом. Она сообщила, что ее дочь попала в аварию, и для спасения требуется операция, на которую нужны деньги. Потерпевшая поверила звонившей, собрала сбережения и передала их прибывшему молодому мужчине. Позднее она связалась с дочерью и узнала, что с ней все в порядке.