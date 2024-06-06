В Братске на пожаре пострадал мужчина

Инцидент в СНТ «Ангарский садовод» произошёл в десятом часу вечера 5 июня. К моменту прибытия пожарных на улице Верхняя на одном из участков горела хозяйственная постройка. Она была полностью охвачена огнём, который в итоге её и уничтожил. Площадь пожара составил 50 квадратных метров.