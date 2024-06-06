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В Братске на пожаре пострадал мужчина

Короткое замыкание электропроводки, вероятно, стало причиной пожара в одном из дачных кооперативов Зябы, в котором пострадал человек. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в Отделе надзорной деятельности по Братску и Братскому району ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: МЧС РФ

Инцидент в СНТ «Ангарский садовод» произошёл в десятом часу вечера 5 июня. К моменту прибытия пожарных на улице Верхняя на одном из участков горела хозяйственная постройка. Она была полностью охвачена огнём, который в итоге её и уничтожил. Площадь пожара составил 50 квадратных метров.

На месте самостоятельно за медицинской помощью к бригаде медиков обратился мужчина с ожогами предплечья первой и второй степени. Однако от госпитализации он отказался.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства возникновения пожара.

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