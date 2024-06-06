В Приморье выявили мошенничество при выполнении оборонного заказа

Руководителей двух организаций в Приморском крае обвиняют в мошенничестве при выполнении оборонного и государственного заказа, а также в злоупотреблении полномочиями, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.
Уголовное дело возбудили на директора по производству в заводоуправлении «ЭРА» Максима Бредуна и на гендиректора компании «ВСК» Владислава Марьина. По версии следствия, с 2019 по 2021 год во время исполнения оборонного заказа по госконтракту по договору между компаниями «ЭРА» и «ВСК» завысили сведения об объёмах услуг. Это привело к необоснованной выплате со стороны компании «ЭРА» в адрес ООО «ВСК» в размере более 29 млн рублей.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей, у них дома и на работе провели обыски.
Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры Приморья и УФСБ России по региону.