В Приморье выявили мошенничество при выполнении оборонного заказа

Уголовное дело возбудили на директора по производству в заводоуправлении «ЭРА» Максима Бредуна и на гендиректора компании «ВСК» Владислава Марьина. По версии следствия, с 2019 по 2021 год во время исполнения оборонного заказа по госконтракту по договору между компаниями «ЭРА» и «ВСК» завысили сведения об объёмах услуг. Это привело к необоснованной выплате со стороны компании «ЭРА» в адрес ООО «ВСК» в размере более 29 млн рублей.