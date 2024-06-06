Артиллерия уничтожила украинский миномет вместе с расчетом

«На одном из стратегически важных направлений в зоне ответственности мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” разведчиками с помощью беспилотного летательного аппарата в лесополосе была обнаружена позиция 120-мм миномета ВСУ, который вел беспокоящий огонь по передовым позициям российских подразделений», — сообщили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что благодаря работе артиллерийских корректировщиков и расчета орудия МТ-12 «Рапира», огневая позиция ВСУ была успешно уничтожена прямым попаданием, что подтвердили кадры объективного контроля.
«При выполнении огневых задач уничтожили миномет ВСУ вместе с расчетом», — сообщили в МО РФ.