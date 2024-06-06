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Артиллерия уничтожила украинский миномет вместе с расчетом

ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Артиллеристы мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили миномет ВСУ, который который вел огонь по передовым позициям российских подразделений, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«На одном из стратегически важных направлений в зоне ответственности мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” разведчиками с помощью беспилотного летательного аппарата в лесополосе была обнаружена позиция 120-мм миномета ВСУ, который вел беспокоящий огонь по передовым позициям российских подразделений», — сообщили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что благодаря работе артиллерийских корректировщиков и расчета орудия МТ-12 «Рапира», огневая позиция ВСУ была успешно уничтожена прямым попаданием, что подтвердили кадры объективного контроля.

«При выполнении огневых задач уничтожили миномет ВСУ вместе с расчетом», — сообщили в МО РФ.