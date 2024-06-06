Артиллерия уничтожила украинский миномет вместе с расчетом

«На одном из стратегически важных направлений в зоне ответственности мотострелковой бригады гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” разведчиками с помощью беспилотного летательного аппарата в лесополосе была обнаружена позиция 120-мм миномета ВСУ, который вел беспокоящий огонь по передовым позициям российских подразделений», — сообщили в оборонном ведомстве.