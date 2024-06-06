Экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ ракетами С-8

Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показано, как вертолёты взлетают с аэродрома и летят в район нанесения удара. Хорошо видно, как сопровождающий Ми-8 на некоторых участках идёт на минимальной высоте — в паре метров от земли, поднимаясь выше лишь для преодоления лесополос.