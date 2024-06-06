Экипаж Ми-35М поразил подразделения ВСУ ракетами С-8

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск “Север”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам, которые им передал авиационный наводчик.
После удара вертолётчики провели противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
«По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме», — подчеркнули в МО РФ.
Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показано, как вертолёты взлетают с аэродрома и летят в район нанесения удара. Хорошо видно, как сопровождающий Ми-8 на некоторых участках идёт на минимальной высоте — в паре метров от земли, поднимаясь выше лишь для преодоления лесополос.
Также показано, как наносится удар, а затем и то, как вертолёты используют бортовой комплекс обороны и возвращаются на аэродром.