Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения у Часова Яра

«Подразделения противовоздушной обороны Ивановского соединения ВДВ несут боевое дежурство прикрывая части и подразделения от средств воздушного нападения и разведки противника … Десантники (в районе города Часов Яр — ред.) оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно уничтожать летательные аппараты воздушного противника», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что на данном участке фронта для прикрытия воздушного пространства десантники используют переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».
«После обнаружения воздушных целей, десантники двумя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК “Верба” уничтожают БПЛА, в том числе из состава комплекса разведки и корректировки огня “Фурия”, — говорится в сообщении.