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Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения у Часова Яра

ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно уничтожать летательные аппараты ВСУ у города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения противовоздушной обороны Ивановского соединения ВДВ несут боевое дежурство прикрывая части и подразделения от средств воздушного нападения и разведки противника … Десантники (в районе города Часов Яр — ред.) оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно уничтожать летательные аппараты воздушного противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что на данном участке фронта для прикрытия воздушного пространства десантники используют переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

«После обнаружения воздушных целей, десантники двумя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК “Верба” уничтожают БПЛА, в том числе из состава комплекса разведки и корректировки огня “Фурия”, — говорится в сообщении.