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Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт

ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Расчёт 152 миллиметровой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 “Мста-Б” группировки войск “Центр” поразили район сосредоточения живой силы и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что стрельба велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами на дальность более 20 километров. Разведка позиций противника, а также корректировка огня артиллерии велись военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов. После поражения целей артиллеристы оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.