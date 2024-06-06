Под Авдеевкой уничтожили украинский опорный пункт

«Военнослужащие артиллерийского расчета 152-мм буксируемой гаубицы 2А65 “Мста-Б” группировки войск “Центр” поразили район сосредоточения живой силы и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что стрельба велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами на дальность более 20 километров. Разведка позиций противника, а также корректировка огня артиллерии велись военнослужащими расчетов беспилотных летательных аппаратов. После поражения целей артиллеристы оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.