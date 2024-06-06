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В Красноярске ночью подожгли дом с постройками

Красноярские пожарные тушили возгорание на площади 300 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 6 июня в Красноярске произошел крупный пожар. Ликвидировать его удалось только около семи часов утра. Предварительно, неизвестные подожгли дом в переулке Боготольский.

Очевидцы возгорания позвонили в МЧС, когда огонь начал стремительно распространяться. К приезду пожарных пламя успело охватить площадь 300 квадратных метров. Его тушили 30 человек с помощью девяти единиц техники.

Жилище спасти не удалось, сгорели и надворные постройки. Обошлось без жертв и пострадавших. По имеющейся информации, дом собирались сносить. Его уже расселили, но не успели разобрать.

пожары