На «Красноярских Столбах» 38-летний мужчина получил тяжелую травму

Вечером 5 июня в национальном парке «Красноярские Столбы» около скалы Слоник туристы обнаружили мужчину, лежащего в неестественной позе. Требовалась срочная эвакуация пострадавшего.
На место прибыли краевые спасатели. 38-летнего мужчину в тяжелом состоянии с подозрением на черепно-мозговую травму вывезли на Свердловскую и передали врачам.
Помимо этого, специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают поиски горожанина, который 8 мая пропал в Енисее после столкновения лодки с баржей.
— За прошедшие сутки провели четыре водолазных спуска, обследовали 5000 квадратных метров дна, 40 километров береговой линии и 10 километров акватории эхолотом. Мужчина не найден, его поиски продолжаются, — сообщили в пресс-службе региональной службы спасения.