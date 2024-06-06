Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.