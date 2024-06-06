Суд арестовал уральского журналиста Дмитрия Колезева*

Отмечается, что об аресте ходатайствовало следствие. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.
Напомним, в 2022 году против Колезева* было возбуждено дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения» за пост в соцсети. Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения.
Иноагентом живущий сейчас в Европе уралец был признан осенью 2022 года. Журналист пытался оспорить присвоение статуса, однако у него не вышло. Октябрьский районный суд столицы Урала отказал Колезеву* в иске. В Екатеринбурге Дмитрий Колезев* известен по работе на руководящих должностях на интернет-ресурсах URA.Ru, Znak.com и It’s My City.
*Дмитрий Колезев внесен Министерством юстиции РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.