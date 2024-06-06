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Суд арестовал уральского журналиста Дмитрия Колезева*

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Дмитрия Колезева* (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков об армии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что об аресте ходатайствовало следствие. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории России.

Напомним, в 2022 году против Колезева* было возбуждено дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения» за пост в соцсети. Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения.

Иноагентом живущий сейчас в Европе уралец был признан осенью 2022 года. Журналист пытался оспорить присвоение статуса, однако у него не вышло. Октябрьский районный суд столицы Урала отказал Колезеву* в иске. В Екатеринбурге Дмитрий Колезев* известен по работе на руководящих должностях на интернет-ресурсах URA.Ru, Znak.com и It’s My City.

*Дмитрий Колезев внесен Министерством юстиции РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.