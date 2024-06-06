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В Кемерове около 30 человек пострадали при столкновении трамваев

Около 30 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Кемерове. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

Источник: Полиция Кузбасса

По данным ведомства, ДТП произошло около 07:30 по местному времени на Логовом Шоссе. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). На место ДТП направилась следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств инцидента.

В ГУ МВД по Кемеровской области — Кузбассу сообщили, что около 30 человек получили травмы различной степени тяжести в результате аварии. Пострадавших доставляют в медучреждения.

По данным Telegram-канала SHOT, ДТП произошло на Кузнецком мосту из-за отказа тормозов у одного из трамваев. В результате один из них на скорости врезался в заднюю часть впереди идущему вагону. Два пассажира вылетели на дорогу после столкновения.