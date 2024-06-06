Пострадали ребенок и пенсионер: ДТП произошло в Приморье

Согласно данным УМВД, в Кавалерово на 294 км автомобильной дороги «Осиновка-Рудная Пристань» 40-летняя владелица Toyota Gaia столкнулась с Toyota Corolla. Она двигалась в сторону Рудного, не рассчитала расположение ТС на дороге, чем и спровоцировала аварию.