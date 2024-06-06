Пострадали ребенок и пенсионер: ДТП произошло в Приморье

Сотрудники ДПС зафиксировали 48 автоаварий (три из них с пострадавшими) в Приморье за минувшие сутки. Погибших нет, повреждения получили 84 транспортных средства, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным УМВД, в Кавалерово на 294 км автомобильной дороги «Осиновка-Рудная Пристань» 40-летняя владелица Toyota Gaia столкнулась с Toyota Corolla. Она двигалась в сторону Рудного, не рассчитала расположение ТС на дороге, чем и спровоцировала аварию.
За рулем «Короллы» находился 80-летний пенсионер, он получил травмы. Мужчину госпитализировали. У виновницы аварии и ее 13-летней пассажирки медики диагностировали ушиб грудной клетки.
Полицейские просят автолюбителей соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.
Ранее «КП» писала о столкновении грузовика и пассажирского автобуса. К счастью, никто не пострадал: у общественного транспорта появилась небольшая вмятина.