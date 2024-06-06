Российская группировка войск поразила 400 целей ВСУ

Начальник пресс-центра добавил, что противник потерял до 360 военнослужащих. Кроме того, бойцы «Центра» уничтожили четыре гаубицы Д-30, три буксируемые гаубицы «Мста-Б», пять 120-мм минометов, два пункта управления беспилотной авиации. Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки сбили два беспилотника.