Столкновение трамваев в Кемерово: 50 пострадавших

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кемеровской области, по региону 40 из 50 пострадавших доставлены в больницы, трое — в тяжелом состоянии.
«6 июня 2024 года около 07.30 поступило сообщение о столкновении по ш. Логовому г. Кемерово двух трамваев, в салоне которых находились пассажиры. В результате произошедшего предварительно пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ГСУ СКР по региону.
Уже после комментария властей количество пострадавших увеличилось.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
В пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании сообщили, что возгорания на месте ДТП и погибших в результате инцидента нет. Столкновение трамваев, двигавшихся в попутном направлении, произошло возле остановки «Набережная».