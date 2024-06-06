Столкновение трамваев в Кемерово: 50 пострадавших

«6 июня 2024 года около 07.30 поступило сообщение о столкновении по ш. Логовому г. Кемерово двух трамваев, в салоне которых находились пассажиры. В результате произошедшего предварительно пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ГСУ СКР по региону.