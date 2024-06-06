Более 8 млн рублей отдали аферистам доверчивые жители Хабаровского края

Женщина заявила о череде телефонных звонков от неизвестных ей лиц. Звонившие представились сначала работниками службы мониторинга, а затем сотрудниками силовых структур и банковскими служащими, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Собеседники сообщили о злоумышленниках, которые получили доступ к личным данным пенсионерки и в настоящий момент оформляют крупные кредиты на ее имя. Для отмены данных действий комсомольчанке предложили самостоятельно оформить аналогичные займы и перевести денежные средства на якобы безопасные счета.

Поверив данной информации, заявительница оформила на свое имя в нескольких банках кредиты. Далее, следуя указаниям аферистов, потерпевшая перевела более 3 миллионов 800 тысяч рублей через банкоматы на указанные ей счета.

Аналогичной схеме мошенничества поверили еще четверо местных жителей от 23 до 55 лет. Они так же посчитали, что им звонили якобы сотрудники силовых структур и финансовой сферы и после разговора, оформили на свое имя кредиты и перевели порядка 2 миллионов 100 тысяч рублей на счета злоумышленников.

С другой схемой мошенничества — инвестициями на бирже, столкнулись еще двое комсомольчан: мужчина 40 лет и 32-летняя женщина. Горожане хотели увеличить свой доход путем дополнительного заработка на онлайн-платформах и откликнулись на рекламу в сети Интернет. С горожанами связались лжеспециалисты рекламных площадок, которые помогли установить специальные приложения якобы для заработка дивидендов. Когда заявители вложили личные сбережения и кредитные средства и решили вывести проценты, аферисты прервали общение с ними и заблокировали связь. Потерпевшие не смогли получить обратно вложенные деньги и потеряли более 2 миллионов 450 тысяч рублей, после чего обратились в полицию.