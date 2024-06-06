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Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 50 человек

Количество пострадавших при столкновении двух трамваев на Кузнецком мосту в Кемерове выросло до 50 человек. Как сообщил глава города Дмитрий Анисимов, в медучреждения доставили 40 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, еще 10 сами обратились в травмпункт. Врио главы Кузбасса Илья Середюк сообщил, что создан оперативный штаб.

Источник: Полиция Кузбасса

«Погибших нет, пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь. Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство», — сказал господин Середюк.

Трамваи № 3 и № 10 на правом берегу сейчас двигаются по укороченному маршруту — до ДК шахтеров. На них организован бесплатный проезд. Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла сегодня утром. По факту случившегося областное СУ СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.