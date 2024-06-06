Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 50 человек

Количество пострадавших при столкновении двух трамваев на Кузнецком мосту в Кемерове выросло до 50 человек. Как сообщил глава города Дмитрий Анисимов, в медучреждения доставили 40 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, еще 10 сами обратились в травмпункт. Врио главы Кузбасса Илья Середюк сообщил, что создан оперативный штаб.