Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 50 человек

«Погибших нет, пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь. Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство», — сказал господин Середюк.
Трамваи № 3 и № 10 на правом берегу сейчас двигаются по укороченному маршруту — до ДК шахтеров. На них организован бесплатный проезд. Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла сегодня утром. По факту случившегося областное СУ СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.