В Омской области расширили зону ЧС, включив туда Тару и Муромцево

Соответствующий документ, подписанный главой региона Виталием Хоценко опубликован на портале правовой информации в среду, 6 июня 2024 года.
Новые населенные пункты добавлены для того, чтобы люди могли получить компенсацию за причиненный ущерб, которая выплачивается только в случае нахождения дома на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, что ранее были добавлены новые населенные пункты из Усть-Ишимского и Тевризского районов Омской области, пострадавшие от паводка. Урвоень воды в реках Омской области продолжает снижаться, однако на территории региона по-прежнему действует режим ЧС федерального значения в связи с паводком.