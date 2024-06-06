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В Омской области расширили зону ЧС, включив туда Тару и Муромцево

Жителей Тары и Муромцево в Омской области признали пострадавшими от паводка.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий документ, подписанный главой региона Виталием Хоценко опубликован на портале правовой информации в среду, 6 июня 2024 года.

Новые населенные пункты добавлены для того, чтобы люди могли получить компенсацию за причиненный ущерб, которая выплачивается только в случае нахождения дома на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что ранее были добавлены новые населенные пункты из Усть-Ишимского и Тевризского районов Омской области, пострадавшие от паводка. Урвоень воды в реках Омской области продолжает снижаться, однако на территории региона по-прежнему действует режим ЧС федерального значения в связи с паводком.