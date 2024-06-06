Пожар на НПЗ в Ростовской области ликвидирован

О пожаре на НЗНП, начавшемся в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), глава Ростовской области Василий Голубев сообщил ранее в этот же день. Отмечалось, что к тушению были привлечены около 120 специалистов и 15 единиц техники. Позднее глава региона сообщил о локализации возгорания на площади 100 кв. м.