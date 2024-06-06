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Пожар на НПЗ в Ростовской области ликвидирован

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НЗНП) в Ростовской области ликвидирован. Об этом 6 июня сообщил глава региона Василий Голубев.

Источник: РИА "Новости"

«В 04:00 пожар ликвидирован», — написал он в своем Telegram-канале.

О пожаре на НЗНП, начавшемся в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), глава Ростовской области Василий Голубев сообщил ранее в этот же день. Отмечалось, что к тушению были привлечены около 120 специалистов и 15 единиц техники. Позднее глава региона сообщил о локализации возгорания на площади 100 кв. м.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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