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Новосибирского студента подозревают в краже 26 миллионов у женского монастыря

19-летний парень и его напарники выводили деньги через криптобиржу.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Москвы задержала 19-летнего студента из Новосибирска и его напарников, подозреваемых в краже 26 миллионов рублей у Ставропигиального женского монастыря. Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

— Московская полиция задержала сотрудников криптобиржи. Заявление подала глава Ставропигиального женского монастыря. Она рассказала, что 8 мая с банковского счёта организации списали 26 433 509 рублей. После этого бухгалтер Татьяна перестала выходить на связь, — написали в Телеграм-канале.

Вскоре правоохранители нашли сотрудницу. Оказалось, это она перевела деньги преступникам. Не сохранила женщина и свои сбережения в размере 1,8 миллиона рублей.

19-летний новосибирец Андрей утверждает, что не знал, откуда взялись деньги. Рубли мошенники выводили через криптобиржу.

— Со слов адвоката криптовалютчиков Игната Лихунова, произошёл обычный «треугольник» благодаря которому телефонные мошенники за счёт потерпевших приобрели себе крипту, — добавили в Mash.