Новосибирского студента подозревают в краже 26 миллионов у женского монастыря

Полиция Москвы задержала 19-летнего студента из Новосибирска и его напарников, подозреваемых в краже 26 миллионов рублей у Ставропигиального женского монастыря. Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.
— Московская полиция задержала сотрудников криптобиржи. Заявление подала глава Ставропигиального женского монастыря. Она рассказала, что 8 мая с банковского счёта организации списали 26 433 509 рублей. После этого бухгалтер Татьяна перестала выходить на связь, — написали в Телеграм-канале.
19-летний новосибирец Андрей утверждает, что не знал, откуда взялись деньги. Рубли мошенники выводили через криптобиржу.
— Со слов адвоката криптовалютчиков Игната Лихунова, произошёл обычный «треугольник» благодаря которому телефонные мошенники за счёт потерпевших приобрели себе крипту, — добавили в Mash.