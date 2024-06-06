14-летний подросток попал под колеса грузовика в Черемховском районе

ДТП в Черемховском районе 5 июня закончилось множественными увечьями и госпитализацией для 14-летнего подростка. Юношу на мотоцикле сбил водитель грузовика. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Авария произошла в первом квартале поселка Михайловка. Установлено, что 63-летний мужчина за рулем грузовика при повороте налево не предоставил преимущество проезда молодому человеку на мотоцикле, в результате чего они столкнулись, — уточнили КП-Иркутск в полиции.
Известно, что парень за рулем байка не имел прав на его управление. В момент столкновения с большегрузом он был без мотошлема и средств индивидуальной защиты. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту случившегося.