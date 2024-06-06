Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14-летний подросток попал под колеса грузовика в Черемховском районе

Юноша был за рулем мотоцикла без прав на его вождение.

Источник: ГУ МВД

ДТП в Черемховском районе 5 июня закончилось множественными увечьями и госпитализацией для 14-летнего подростка. Юношу на мотоцикле сбил водитель грузовика. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Авария произошла в первом квартале поселка Михайловка. Установлено, что 63-летний мужчина за рулем грузовика при повороте налево не предоставил преимущество проезда молодому человеку на мотоцикле, в результате чего они столкнулись, — уточнили КП-Иркутск в полиции.

Известно, что парень за рулем байка не имел прав на его управление. В момент столкновения с большегрузом он был без мотошлема и средств индивидуальной защиты. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту случившегося.