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В центре Челябинска автомобиль перевернулся после ДТП

Все произошло утром 6 июня на пересечении улиц Коммуны и Энгельса.

В центре Челябинска автомобиль перевернулся после дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло утром 6 июня на пересечении улиц Коммуны и Энгельса (Центральный район).

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и две бригады скорой медицинской помощи.

ОБНОВЛЕНИЕ Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего около дома 129 по улице Коммуны.

Там столкнулись ВАЗ-2112 и Lada Granta, последний автомобиль опрокинулся, пострадал водитель.