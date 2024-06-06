В центре Челябинска автомобиль перевернулся после ДТП

В центре Челябинска автомобиль перевернулся после дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло утром 6 июня на пересечении улиц Коммуны и Энгельса (Центральный район).
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и две бригады скорой медицинской помощи.
ОБНОВЛЕНИЕ Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего около дома 129 по улице Коммуны.
Там столкнулись ВАЗ-2112 и Lada Granta, последний автомобиль опрокинулся, пострадал водитель.