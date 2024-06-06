Мэр Бердска предупредил жителей Новосибирской области о новой схеме обмана

— Сегодня столкнулись с новым видом мошенничества. Пенсионерам звонят с незнакомого номера, начинающегося с цифр +7−958-(далее цифры могут меняться), и представляются сотрудниками мэрии. Они приглашают прийти за выплатами в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, — написал Бурдин.