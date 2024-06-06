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Мэр Бердска предупредил жителей Новосибирской области о новой схеме обмана

Телефонные мошенники выдают себя за сотрудников администрации.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Бердска предупредил жителей региона о новом способе мошенников, выманивающих деньги под предлогом выплат в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Роман Бурдин объяснил в своем Телеграм-канале, что преступники называют себя работниками администрации.

— Сегодня столкнулись с новым видом мошенничества. Пенсионерам звонят с незнакомого номера, начинающегося с цифр +7−958-(далее цифры могут меняться), и представляются сотрудниками мэрии. Они приглашают прийти за выплатами в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, — написал Бурдин.

Однако для записи граждане должны сообщить свои паспортные данные, с помощью которых мошенники и крадут деньги.

Мэр Бердска попросил жителей региона оставаться бдительными. Чиновники, сотрудники администрации никогда не просят передать личные данные по телефону.