Маршрутка вылетела на тротуар на проспекте Независимости в Минске

В Минске маршрутка с пассажирами на мокрой дороге вылетела на тротуар на проспекте Независимости. Подробнее рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП с маршрутным такси произошло в Минске 5 июня. Установлено, что 31-летний водитель маршрутного такси «Мерседес» вблизи дома № 77 на проспекте Независимости не справился с управлением на мокрой дороге. В итоге маршрутка вылетела с проезжей части и заехала прямо на тротуар. К счастью, пешеходов там не оказалось.
В аварии пострадала 22-летняя пассажир маршрутки. Девушку доставили в больницу для обследования.