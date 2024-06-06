Маршрутка вылетела на тротуар на проспекте Независимости в Минске

ДТП с маршрутным такси произошло в Минске 5 июня. Установлено, что 31-летний водитель маршрутного такси «Мерседес» вблизи дома № 77 на проспекте Независимости не справился с управлением на мокрой дороге. В итоге маршрутка вылетела с проезжей части и заехала прямо на тротуар. К счастью, пешеходов там не оказалось.