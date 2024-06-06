Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрутка вылетела на тротуар на проспекте Независимости в Минске

Маршрутка с пассажирами вылетела на тротуар в Минске, есть пострадавшая.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске маршрутка с пассажирами на мокрой дороге вылетела на тротуар на проспекте Независимости. Подробнее рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП с маршрутным такси произошло в Минске 5 июня. Установлено, что 31-летний водитель маршрутного такси «Мерседес» вблизи дома № 77 на проспекте Независимости не справился с управлением на мокрой дороге. В итоге маршрутка вылетела с проезжей части и заехала прямо на тротуар. К счастью, пешеходов там не оказалось.

В аварии пострадала 22-летняя пассажир маршрутки. Девушку доставили в больницу для обследования.