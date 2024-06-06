В Новошахтинске после атаки дронов загорелся нефтезавод

В Новошахтинске после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется, — написал он в телеграм-канале.
Василий Голубев уточнил, что, по предварительным данным, пожар распространился на площади 50 квадратных метров.
К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда, — информировал Голубев.
В 03:05 Василий Голубев написал, что огонь локализовали на площади 100 квадратных метров.
Пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется, — сообщил губернатор.