Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новошахтинске после атаки дронов загорелся нефтезавод

Информация о пострадавших уточняется.

В Новошахтинске после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется, — написал он в телеграм-канале.

Василий Голубев уточнил, что, по предварительным данным, пожар распространился на площади 50 квадратных метров.

К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда, — информировал Голубев.

В 03:05 Василий Голубев написал, что огонь локализовали на площади 100 квадратных метров.

Пожар на НЗНП локализован на площади 100 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется, — сообщил губернатор.