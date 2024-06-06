В водоеме поселка Кедровка нашли труп пропавшей девочки

5 июня в поселке Кедровка утонула полуторагодовалая девочка. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил портал E1.Ru.
По данным жителей, девочка ушла из сада возле своего дома и пропала, родители не сразу хватились ребенка.
Когда родили заметили пропажу ребенка, фото девочки рассылали в пабликах и телеграм-чатах. Около девяти часов вечера девочку нашли в водоеме Лоханке и не смогли откачать.
Портал со ссылкой на местных жителей сообщил, что девочка росла в неблагополучной семье, с пьющими родителями.
Сад расположен около от водоема, где была найдена девочка. По оценке жителей, взрослый преодолел бы расстояние до водоема за восемь минут, ребенку на это нужно больше времени.
Как сообщалось ранее, в Нижнесергинском районе Свердловской области в водоеме утонула 13-летняя девочка. «С наступлением жаркой погоды это уже второе по счету ЧП с гибелью детей на водоеме», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.