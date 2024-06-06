В Уфе состояние здоровья выпавшего из окна 5-летнего мальчика ухудшилось.

Напомним, 2 июня под окнами жилого дома на проспекте Октября нашли искалеченного ребенка. По предварительным данным, он облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже. Бригада скорой помощи доставила мальчика в республиканскую детскую клиническую больницу. Два дня назад маленький пациент был в тяжелом состоянии в реанимации.