В Уфе состояние здоровья выпавшего из окна 5-летнего мальчика ухудшилось.

В Уфе медикам республиканской детской клинической больницы ранее удалось стабилизировать состояние пострадавшего при падении с высоты 5-летнего мальчика. Его самочувствие оценивалось как тяжелое. Но, как выяснил «Башинформ», ребенку стало хуже.
«Пациент крайне тяжелый».
Напомним, 2 июня под окнами жилого дома на проспекте Октября нашли искалеченного ребенка. По предварительным данным, он облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже. Бригада скорой помощи доставила мальчика в республиканскую детскую клиническую больницу. Два дня назад маленький пациент был в тяжелом состоянии в реанимации.