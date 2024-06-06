Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе состояние здоровья выпавшего из окна 5-летнего мальчика ухудшилось

В Уфе состояние здоровья выпавшего из окна 5-летнего мальчика ухудшилось.

Источник: Башинформ

В Уфе медикам республиканской детской клинической больницы ранее удалось стабилизировать состояние пострадавшего при падении с высоты 5-летнего мальчика. Его самочувствие оценивалось как тяжелое. Но, как выяснил «Башинформ», ребенку стало хуже.

«Пациент крайне тяжелый».

утром 6 июня сообщили информагентству в пресс-службе министерства здравоохранения РБ.

Напомним, 2 июня под окнами жилого дома на проспекте Октября нашли искалеченного ребенка. По предварительным данным, он облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже. Бригада скорой помощи доставила мальчика в республиканскую детскую клиническую больницу. Два дня назад маленький пациент был в тяжелом состоянии в реанимации.